Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La visita di piacere di due giovani conoscenti si è trasformata in un incubo per un anziano udinese che nel primo pomeriggio di venerdì ha dovuto far ricorso all'intervento della Polizia per rientrare in possesso della propria auto.L'anziano - residente in un'abitazione nella zona sud della città - ha infatto richiesto l'intervento di una Volante della Questura, lamentando il furto della propria autovettura, che era stata regolarmente...