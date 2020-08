IL COLPO

POZZUOLO Un boato nel cuore della notte, un bancomat fatto saltare e un gruppo di uomini in fuga con un bottino che si aggirerebbe sui 50mila euro. Gli abitanti di Terenzano sono stati svegliati, l'altra notte, poco dopo le 2.30 dall'esplosione provocata dai ladri che hanno fatto saltare il bancomat installato nella filiale della Bcc Banca di Udine nel pieno centro della frazione, in piazza Terenzio. Scattati gli allarmi, sul posto sono intervenute due pattuglie dei vigili notturni e i carabinieri della compagnia di Latisana. Per portare a termine il colpo, i ladri sarebbero penetrati nell'istituto dopo aver sfondato un'uscita d'emergenza e, quindi, raggiunto lo sportello del bancomat, lo hanno fatto esplodere. In base ad alcune testimonianze, i carabinieri si sono messi all'inseguimento di una vettura di grossa cilindrata utilizzata dai malviventi. L'auto sarebbe stata intercettata successivamente nella Bassa friulana, ma è riuscita a far perdere le proprie tracce. I ladri, molto probabilmente, erano diretti verso il Veneto.

LADRO DI SLOT

Sempre l'altra notte, la Squadra Volante della Questura di Uidne, verso le 4 ha ricevuto una segnalazione di furto in atto nel bar annesso all'area di servizio Q8 in Via Grado a Udine. I testimoni parlavano di un uomo che, dopo essersi incappucciato ed aver forzato una porta d'accesso, era scappato. Una volante è riuscita a rintracciare e a fermare l'auto in viale Palmanova. La perquisizione all'interno del veicolo permetteva di rinvenire diversi strumenti utilizzati per commettere furti: un piccone, un piede di porco ed una flex. L'uomo in fuga (un cittadino rumeno pluripregiudicato per reati contro il patrimonio), corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni, ammetteva di aver tentato di rubare le slot machines presenti nel bar.

Si è poi accertato che, poco prima, l'uomo aveva già messo a segno un furto all'interno di un bar di Martignacco, ove erano state sottratte 2 slot ed una cambiamoneta, che venivano rinvenuti in un'area campestre poco distante dal luogo del furto e posti sotto sequestro. Inoltre, anche la macchina utilizzata per consumare i furti risultava oggetto di furto compiuto il giorno prima a Gorizia. Il ladro, M.C., 29 anni, residente in provincia di Udine è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e ricettazione. Sono in corso ulteriori approfondimenti per capire se vi siano altri colpi a lui riconducibili.

