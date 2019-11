Famiglie a caccia di seggiolini «Ma in negozio non si trovano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE È partita, anche in Friuli, la caccia grossa ai seggiolini anti-abbandono per i bimbi in auto. Ma le ricerche di mamme e papà, preoccupati per la sicurezza dei loro frugoletti (e per le multe in agguato, con decurtazione di 5 punti dalla patente), si stanno scontrando con il fatto che nei negozi (evidentemente impreparati al brusco pronti via ministeriale) i dispositivi non si trovano. E on line non va meglio. Sul tavolo di Federconsumatori, «stanno arrivando decine di segnalazioni, nella nostra e nelle altre province - dice...