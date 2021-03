INTOSSICATI

BUJA Una intera famiglia ha rischiato di morire ieri a causa del monossido di carbonio. Brutta avventura per una famiglia di Buja, composta da cinque persone: padre, madre e tre figli minori, finiti tutti in camera iperbarica a seguito di una seria intossicazione. L'episodio, che avrebbe potuto avere ripercussioni ben peggiori, è accaduto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo, all'interno della loro abitazione nel comune del Friuli collinare.

Secondo quanto ricostruito i cinque sono stati oggetto di una intossicazione da monossido di carbonio, dovuta ai fumi di un braciere che era stato acceso nel corso della serata per riscaldarsi. Poi genitori e figli si erano coricati a letto pensando di averlo spento ma qualcosa è andato storto. Il braciere sarebbe rimasto parzialmente acceso, sprigionando monossido di carbonio. Uno dei genitori accortosi del fumo e del malessere dei congiunti ha chiamato immediatamente i soccorsi e dopo la telefonata al numero unico delle emergenze, l'112, la centrale Sores di Palmanova ha immediatamente invitato sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari hanno prestato le prime cure e stante la situazione complicata hanno trasferito tutto il nucleo familiare all' all'ospedale triestino di Cattinara dove sono stati accolti nel reparto dedicato, dotato delle camere iperbariche.

Le loro condizioni sono serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo mentre i pompieri hanno fatto aerare il locale e verificato la saturazione dell'edificio.

Tenta di rubare dei biscotti ma viene rintracciato dai carabinieri. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato a Udine: un ragazzo è entrato nel supermercato Prix di via Leopardi, in borgo Stazione, con un amico, ma ha cercato di uscire senza pagare un pacco di biscotti, strattonando la responsabile del market. Il fatto è accaduto poco prima dell'orario di chiusura del negozio che si trova all'interno del piazzale dell'autostazione. Uno dei due si è diretto alle casse per pagare una bibita, mentre l'altro ha tentato di uscire. Peccato che con sé avesse un pacco di biscotti al cioccolato del valore di due euro, opportunamente nascosto: la commessa, sospettando qualcosa, gli ha chiesto di poter verificare e a quel punto il giovane l'ha strattonata causandole alcuni lievi graffi. Il ragazzo è riuscito a scappare eludendo anche il controllo dell'addetto alla sicurezza, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, intervenuti sul posto. Il giovane è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Trieste.

Il corpo senza vita di un uomo di 72 anni, Danilo Molaro, di Coderno, è stato trovato nella mattinata di ieri, nello sgrigliatore del canale Giavons presso la centralina idroelettrica Fantoni in via Volta, a Coderno di Sedegliano. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La notizia della morte di Molaro ha creato grande impressione nella comunità: l'uomo, in pensione, era molto noto per essere stato una colonna del Sedegliano calcio.

