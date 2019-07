Falsa residenza per ottenere i contributi sulla prima casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROCESSOUDINE Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. È con questa accusa che una donna friulana, 34 anni, residente in provincia di Udine, che avrebbe ottenuto il mutuo per l'acquisto della prima casa attestando e la propria residenza a Lignano Sabbiadoro, è stata condannata ieri in abbreviato dal gup del tribunale di Udine Emanuele Lazzaro a un anno di reclusione e 200 euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Beneficio subordinato al pagamento del risarcimento dei danni alla Regione...