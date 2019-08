Fa pipì sul muro della Questura: super multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE È costata cara a un cittadino spagnolo, 40 anni, domiciliato a Udine, la pipì che non è riuscito a trattenere venerdì sera dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo in centro città.Sorpreso a urinare sul muro della Questura in viale Venezia ha collezionato sanzioni e denunce.Mancavano pochi minuti alle 20 di venerdì sera quando un poliziotto, uscendo dagli uffici al termine del suo turno di servizio, ha notato lo spagnolo e un altro uomo, visibilmente ubriachi e barcollanti, fermi davanti al muro della Questura, sotto gli...