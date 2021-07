Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN GIUNTAUDINE Mai come ora, la scuola ha fame di spazi. Un aiuto potrà arrivare anche dall'ex Toppo Wassermann, abbandonato da quindici anni, che Palazzo D'Aronco ha deciso di recuperare. Per ora, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità da 2,5 milioni, necessario per chiedere i fondi statali e regionali che serviranno per la ristrutturazione, l'adeguamento sismico, impiantistico e di efficientamento energetico. La struttura si...