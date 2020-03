Uno studente cinese, che aveva frequentato un Master in Italia 5 anni, fa dona 4.000 mascherine alla città di Trieste che lo aveva accolto. All'interno del programma dell'Mba in International Business del Mib Trieste School of Management sono previsti alcuni periodi di scambio fra business school gemellate: 7 istituti nel mondo fanno parte del network, tra cui il Lingnan College, della Sun Yat-sen University di Guangzhou, in Cina. Walter Yu ha frequentato l'istituto triestino durante l'anno accademico 2014-15, vivendo nel capoluogo giuliano, conoscendo tanti altri studenti, scoprendo la città e innamorandosi della cultura italiana, prima di fare ritorno in Cina. Dopo aver sperimentato la tragicità dell'emergenza Covid 19 in Cina, Walter Yu ha seguito con preoccupazione lo sviluppo della situazione in Italia.

Alla luce dell'evoluzione drammatica, ha deciso di compiere un gesto di grande affetto e riconoscenza per la comunità che lo aveva accolto: ha donato alla città di Trieste 4.000 mascherine chirurgiche da mettere a disposizione degli operatori che sono in prima linea per la gestione dell'emergenza.

La dotazione è in questi giorni in consegna sotto il coordinamento di Mib Trieste School of Management e della Protezione Civile.

Queste le parole del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, nella nota stampa del Comune: «Desidero pubblicamente ringraziare il giovane cinese per il suo importante gesto, che costituisce un segnale di grande sensibilità e generosità, di affetto per la nostra città e nel contempo una testimonianza dei crescenti rapporti di amicizia che, a molti e diversi livelli, e non solo per l'aspetto economico, avvicinano sempre più Trieste alla Cina».

Anche la scuola, per voce di Vladimir Nanut, ha espresso grande riconoscenza per questo gesto: «Siamo orgogliosi e fieri dei nostri studenti e diplomati - ha detto Nanut -è entusiasmante vedere che i valori che cerchiamo di trasmettere quotidianamente nelle nostre aule, quali responsabilità etica, spirito di sacrificio e senso del bene collettivo, si concretizzino in gesti così nobili e preziosi».

