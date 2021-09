Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RECUPEROUDINE Al via il gruppo di lavoro per il recupero dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo. Lo scorso dicembre, infatti, la Regione ha stanziato un finanziamento di 25 milioni e ora partirà il confronto tra tutti i soggetti coinvolti per elaborare ipotesi di sistemazione che non snaturino il patrimonio del comprensorio di circa 22 ettari. In questa ottica, ieri il vicepresidente Riccardi, ha partecipato ad una riunione che ha...