Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'IMPIANTOUDINE Quello di Udine sarà un impianto unico e avanguardistico a livello nazionale capace, nella volontà di Palazzo D'Aronco, di attirare utenti, professionisti e non, anche da fuori regione: la nuova palestra di roccia che sarà ricavata dal recupero degli spazi dell'ex Osoppo potrà ospitare tutte e tre le discipline dell'arrampicata, oltre ad avere spazi per incontri ed eventi dedicati agli appassionati di montagna e non...