Ex macello, ripartono i lavori di recupero fermi da anni

LA STORIA INFINITAUDINE Nella storia di una città ci sono sempre delle opere che entrano nella leggenda. Se ne sente parlare per anni, tra dibattiti, polemiche, progetti; eredità che si passa di giunta in giunta, rimanendo nel limbo del work in progress per decenni, tra intoppi burocratici o mancanza di finanziamenti. Una di queste è il recupero dell'ex Macello.Finalmente, però, un altro passo avanti è stato fatto: è infatti stata pubblicata la gara per il secondo lotto dei lavori di sistemazione; un intervento da 4,4 milioni (i fondi...