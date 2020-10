LAVORI PUBBLICI

UDINE Da domani, 26 ottobre, scatta il divieto di transito e di sosta in via Sabbadini, nell'area dell'ex Frigorifero. Un provvedimento che segna la partenza ufficiale del cantiere per la realizzazione di un nuovo parcheggio da 106 stalli nella zona ovest della città.

A eseguire i lavori, sarà la ditta Argo Costruzioni e Restauri srl di Villorba (Treviso), che si è aggiudicata l'incarico per un importo di poco più di 345mila euro (pari a un ribasso del 14,6 per cento). Il cantiere prevede la demolizione di alcuni edifici accessori, la sistemazione dell'area a parcheggio con la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche e aree a verde (verranno piantati una ventina di alberi ed essenze arboree).

Con i soldi risparmiati grazie al ribasso sull'importo di gara (era di 510mila euro l'importo complessivo a base d'asta) si riuscirà inoltre anche a completare il sistema di illuminazione dell'area: il progetto iniziale, infatti, prevedeva solo gli allacciamenti, ma con i fondi risparmiati si potranno installare da subito anche i pali della luce.

I lavori dovrebbero durare circa quattro mesi e, quindi, il nuovo parcheggio dovrebbe essere a disposizione degli automobilisti nei primi mesi del prossimo anno, regolarizzando la situazione di un'area che già oggi è sfruttata per la sosta, anche se in maniera ufficiosa.

LOTTO ANTICIPATO

L'intervento rientra nell'ambito del più ampio recupero dell'ex Macello che si trova lì vicino, ma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini, ha voluto stringere i tempi sulla realizzazione del parcheggio (tanto che la giunta qualche mese fa ha separato il lotto per la sistemazione della superficie dedicata alla sosta dal cantiere sulla palazzina d'ingresso del Museo di Storia Naturale) per velocizzare l'iter e mettere a disposizione il prima possibile l'area a servizio di tutto il quartiere; anche gli uffici hanno lavorato a ritmo serrato, con una gara pubblicata il 30 luglio e chiusa il 14 agosto e la commissione aggiudicatrice che si è riunita il 18 e il 25 agosto per valutare le sette offerte arrivate.

NEL 2021

I tempi di recupero dell'ex Macello, invece, sono ovviamente più lenti, anche perché si tratta di cantieri più impegnativi: a inizio luglio sono partiti i lavori che dureranno 380 giorni che serviranno a realizzare le sale espositive per le mostre permanenti, la biblioteca e i servizi per il pubblico, oltre alla centrale tecnologica in vano a parte e i sottoservizi esterni; è anche prevista l'installazione di un impianto a pompa di calore geotermica. Ad eseguire l'intervento è la ditta Edilcido srl di Villaricca (Napoli), che si è aggiudicata l'appalto per circa 2,9milioni di euro (con un ribasso del 21,44 per cento). Il secondo lotto, invece, inizierà il prossimo anno. La superficie complessiva degli edifici interessati è di circa 1430 metri quadrati; stando al progetto, i due edifici principali destinati all'esposizione saranno collegati da un corridoio sfruttabile anche come parte espositiva (temporanea e sulla storia del museo); una delle palazzine si svilupperà su due piani e sarà dedicata alla biodiversità del Friuli; l'altra sarà dedicata all'evoluzione geologica del territorio con la sua ricca documentazione fossile, fino ai primi insediamenti umani; un terzo stabile potrà invece essere dedicato alle collezioni storiche del Mfsn, ai principali personaggi legati a questa istituzione e ai reperti particolarmente significativi per la storia dell'istituto (come la celebre testa di elefante catturato da Italo Balbo). Altri due edifici saranno dedicati a mostre temporanee e biblioteca.

Alessia Pilotto

