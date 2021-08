Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAUDINE Grande commozione ha suscitato in Friuli la notizia della tragica morte di Dario Rosario Sorrentino, medico e docente universitario di 64 anni, conosciuto a livello internazionale e con collaborazioni attive in diverse cliniche statunitensi, già responsabile dell'Unità di Gastroenterologia dell'Ospedale di Udine per diversi anni, vittima di un drammatico incidente stradale accaduto mercoledì mattina lungo la provinciale 51...