UDINE (al.pi.) Via libera all'impianto fotovoltaico da 2955kwe di potenza alla ex discarica Midolini; in cambio il Comune otterrà un parco, un bosco golenale e l'illuminazione dei percorsi. Dopo l'autorizzazione della Regione, a fine giugno, ieri la giunta Fontanini ha approvato la delibera che sblocca la convenzione della durata di 25 anni tra Palazzo D'Aronco e la Ifim srl, che si impegna a realizzare a sue spese alcuni interventi a favore della collettività, chiesti dall'amministrazione come compensazione per l'impianto che sorgerà sulla ex discarica di rifiuti non pericolosi. Dal canto suo, il Municipio dovrà fare l'apposita variante per cambiare la destinazione d'uso dell'area. «Nell'avviare i progetti per la creazione dell'impianto ha spiegato l'assessore all'urbanistica Giulia Manzan - l'amministrazione ha trovato un'intesa tra pubblico e privato che, una volta ancora, mette l'ambiente al centro dell'agenda politica. Si tratta di un progetto virtuoso, in cui una serie di interventi vengono realizzati da un privato in un terreno di proprietà e che viene messo a disposizione della collettività». La convenzione prevede la realizzazione, nella zona nord, in corrispondenza all'ingresso al parco in località Beivars, di un'area verde attrezzata con panchine e colonnine di ricarica per biciclette e monopattini elettriche; l'installazione dell'impianto di illuminazione del percorso in prossimità dell'argine (16 punti luce), dotato di appositi sensori in modo che si attivi al passaggio delle persone, e la predisposizione di un'area recintata nella zona a sud a uso sgambamento cani. Inoltre, sarà realizzato un bosco di golena (privilegiando le specie tipiche quali pioppi neri, pioppi bianchi e salici bianchi) e assicurata la manutenzione del prato stabile. La Ifim si occuperà inoltre di organizzare un'attività continuativa di sorveglianza e controllo (anche mediante un servizio di ronda notturna tramite guardie giurate) per garantire la tranquillità e sicurezza dei frequentatori dell'area verde. Infine, l'accordo implica regolari lavori di manutenzione, il posizionamento di strutture per la sosta e di cartellonistica informativa sul Parco del Torre. Il valore complessivo delle opere si attesta sugli 80 mila euro.

ALBERI DA ABBATTERE

Sono 85 gli alberi che saranno abbattuti nel 2022 in città, cui si aggiungeranno quelli eventualmente tolti per opere in cantiere. A riferirlo in consiglio comunale, lunedì sera, è stata la consigliera del Pd Cinzia Del Torre, che ha fatto un accesso agli atti dopo aver presentato un'interrogazione critica sulle politiche della giunta Fontanini per quanto riguarda le piante eliminate, citando gli esempi del Castello, di Piazzetta Belloni, di via Rizzani e i più recenti di via del Maglio e di via Friuli. Il vicesindaco Loris Michelini ha spiegato che si trattava di abbattimenti legati a motivi di sicurezza, manutenzione o lavori pubblici, ma Del Torre si è focalizzata in particolare su via del Maglio: «Sono state tolte piante lungo la roggia,tutelata dalla Soprintendenza ha detto - quindi vorrei capire se c'è una relazione tecnica sulla pericolosità di quegli alberi e se e come si poteva prescindere dal parere delle Belle Arti, cui segnalerò la questione per sapere se si tratta di abbattimenti violativi delle norme o no».

