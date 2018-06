Ex calciatore soffocato da un boccone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMASAN GIOVANNI Muore soffocato da un boccone andato di traverso mentre cenava in trattoria con gli amici. La vittima è Nicola Martelossi, 68 anni, nato a San Giovanni al Natisone il 5 luglio del 194, ex calciatore dell'Udinese. Sabato sera aveva raggiunto l'agriturismo Sorder in via del Torrione, a Corno di Rosazzo. Erano le 20.30 e ad attenderlo c'erano gli amici per trascorrere alcune ore in compagnia. Arrivati alla seconda portata, di carne, intorno alle 23, l'uomo ha inghiottito una parte della bistecca che gli è andata di...