URBANISTICA

UDINE Riparte la trattativa per il recupero della ex Bertoli. Ieri gli architetti che rappresentano la proprietà hanno illustrato alla giunta Fontanini due possibili soluzioni: una prevede un parco da 45mila metri quadrati; l'altra da 60mila. Il numero su cui si giocherà la partita, però, è quello della superficie commerciale, che, con queste nuove proposte, è scesa a 3.900 metri quadrati. Per ora, si è trattato di un incontro interlocutorio e la giunta dovrà fare la sue valutazioni, ma si tratta comunque di una ripresa del percorso che era stato interrotto a febbraio, a causa proprio della superficie destinata ai negozi. Il destino di quell'area da 112mila metri quadrati, su cui sorgeva l'acciaieria Bertoli, è in ballo ormai da decenni. Del piano di riqualificazione originale firmato da Vittorio Gregotti, è stata concretizzata solo una parte: il Terminal Nord e due dei cinque palazzi previsti. Nel mezzo, c'è stata anche la querelle per la bonifica del cemento amianto, che ha portato davanti al Tar il Comune e la Procedura del concordato, un nodo che alla fine si è risolto solo l'anno scorso, quando sono terminate le operazioni per ripulire l'area. Nel frattempo, dopo due aste per la vendita del compendio andate deserte, il liquidatore giudiziale della società proprietaria, la Progetto Udine srl, in concordato preventivo, ha presentato a Palazzo D'Aronco un piano di recupero che potesse essere attrattivo per potenziali acquirenti che prevedeva 9mila metri quadrati destinati a negozi (a scapito della parte residenziale), una superficie poi limata in più di un anno di trattative e abbassata fino a 5mila. A novembre scorso, però, la giunta Fontanini aveva cassato il piano, ritenendo ancora troppo elevata la superficie commerciale. Il dialogo era ripreso a fine gennaio, quando si pensava di poter trovare il compromesso su una superficie commerciale di 4mila metri quadrati (quindi con una riduzione ulteriore di mille metri), un'ampiezza che, tra l'altro, aveva provocato un immediato intervento critico di Confcommercio Udine. Alla fine, era stato lo stesso sindaco Pietro Fontanini, a fine febbraio, a dire no: ancora troppo alta, la superficie riservata ai negozi. Al tempo, il primo cittadino aveva commentato: Aspettiamo una proposta, non diamo indicazioni sulle metrature. Ma anche 3.900 non andrebbero bene, facendo capire che avrebbe dovuto trattarsi di una diminuzione non solo simbolica. Ieri, a quanto pare, si è arrivati a 3.900 e l'amministrazione dovrà decidere se dare il via libera o meno. In ballo, ci sono 40milioni di investimento e un fondo che sarebbe disposto ad acquistare e risistemare l'area ormai da tempo in stato di degrado.

Al.Pi.

