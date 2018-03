«Ex Bertoli, non case ma nuovi negozi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Urbanisticamente parlando, è un buco nero alle porte di Udine. Oltre undici ettari dal futuro ancora incerto, fra via Molin Nuovo, via Fusine e via Cromazio, l'equivalente di quasi sedici campi da calcio messi insieme che non trovano acquirenti, nonostante due aste già esperite. Con, in più, il nodo della bonifica del cemento amianto, che ha portato davanti al Tar il Comune e la Procedura del concordato. Intanto, la stessa Procedura vorrebbe proporre al Municipio uno studio urbanistico che favorisca l'acquisto del comparto. Ma...