Ex Amman, cotonificio di Torre, birreria Tutte le tappe per valorizzare il patrimonio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PARALLELOPORDENONE La città prova a trasformare tutte le aree in disuso che disturbano il paesaggio urbano. E si parte dall'ex birreria, con il progetto dell'Ascom in pole position verso la riqualificazione dello stabile. Il bando per iniziare a pensare alla rinascita dell'ex birreria sarà il primo a partire. «Lo stiamo terminando - ha detto l'assessore Amirante - e naturalmente vincerà il progetto migliore». Com'è noto, l'Ascom è in prima linea per la futura gestione, ma dovrà vedersela con gli altri contendenti. Ma la città non...