TARVISIO Lo sport come volano per il turismo in montagna. Ne è convinto l'assessore regionale Sergio Emidio Bini. «Sia il beach 5s che il rugby sulla neve sono due discipline nate in Friuli Venezia Giulia: presentare l'edizione 2020 dello Snow Rugby Tarvisio conferma che la vocazione da apripista della nostra regione si è evoluta portando la manifestazione a diventare la più grande al mondo nel suo genere con evidenti ricadute sportive e turistiche», ha detto Bini alla presentazione nella sede della Regione a Udine dell'ottava edizione della manifestazione della disciplina nata proprio in Val Canale e che dall'anno scorso è stata riconosciuta sport ufficiale dal Coni e per cui a Cortina 2026 potrebbe essere organizzato un torneo sperimentale. Sono 35 le squadre maschili e femminili iscritte e provenienti da tutta Europa - per il prossimo anno sono avviati i contatti per le squadre in arrivo anche da Argentina e Brasile - che si sfideranno l'11 e 12 gennaio nell'area davanti all'arrivo della pista Di Prampero di Tarvisio. A illustrare nel dettaglio l'evento è stato il presidente dell'Alp Rugby Tarvisio Alberto Stentardo, con accanto Riccardo Riosa, responsabile dello Snow tennis, altra disciplina che da due anni si sta diffondendo e che affiancherà le gare di rugby. Rispetto all'edizione 2019, quando le iscrizioni allo Snow Rugby di Tarvisio si erano fermate a 28 squadre, il torneo 2020 si appresta ad essere l'edizione con il maggior numero di formazioni iscritte. «La professionalità dell'evento rappresenta per noi un must - ha spiegato Stentardo - e la macchina organizzativa del torneo, formata da una cinquantina di volontari che ringrazio, sta garantendo un vero e proprio villaggio dove poter fare shopping e assaggiare i piatti tipici della vallata e della buona birra». «Sono iniziative che oltre allo sport fanno bene al turismo perché permettono di arricchire e allungare la stagione che quest'anno - ha rimarcato Bini - è partita alla grande su tutti i poli sciistici. Tarvisio in particolare sta dando frizzanti segnali perché accanto alla dotazione di piste e impianti già eccellente sta affrontando un cambio di passo anche dal punto di vista ricettivo: la filosofia per cui la Regione era tenuta a investire per obbligo e il resto del sistema produttivo stava a guardare si è evoluta grazie a imprenditori che hanno compreso come la ricettività sia grande fonte di reddito».

