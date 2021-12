(cdm) Pronta la direttiva del Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, rivolta ai sindaci sui giorni festivi che ci aspettano. Ieri è stato lo stesso Prefetto ad anticiparla ai primi cittadini di Aquileia, Cervignano, Cividale, Codroipo, Gemona, Latisana, Lignano, Palmanova, Paularo, Pontebba, San Daniele, Tarcento, Tarvisio e Tolmezzo collegati in videoconferenza. «È una specie di direttiva che stiamo mandando in cui, ferma restando l'evoluzione delle cosiddette zone colore nonché quanto sarà deciso nella cabina di regia di domani (oggi ndr), si invitano i sindaci in qualità di autorità sanitarie locali a valutare con estremo rigore le condizioni richieste per organizzare o autorizzare eventi come i falò epifanici e le manifestazioni di fine anno in modo da garantire l'assoluto rispetto delle misure atte a fronteggiare l'emergenza in atto».

«Tutti i sindaci hanno condiviso l'opportunità di escludere qualunque festeggiamento per fine anno o i fuochi epifanici del 5 e 6 gennaio, ad eccezione di Tarcento che ancora insiste sul Pignarul Grant, seppur molto ridimensionato, senza pubblico, che vorrebbe fare con al massimo una ventina di persone fra organizzatori e media. Ho invitato il sindaco a essere responsabile. Farà anche la premiazione del Premio Epifania, ma a numeri contingentati. Allo stato, saranno organizzate anche le due messe del Tallero a Gemona e dello Spadone a Cividale, ma ci sarà solo la cerimonia, con le limitazioni che hanno attualmente le messe. Aquileia invece ha rinunciato alla Cabossa». Certo, questo ad oggi, salvo disposizioni diverse da Roma. «Abbiamo annullato tutte le manifestazioni - conferma il sindaco di Tarcento Mauro Steccati - tranne la consegna dei premi Epifania. Inoltre aspettiamo la direttiva del Prefetto. Poi faremo una riunione con i pignarulars. Sono iscritti circa 10 falò epifanici. Appena arriverà il testo prefettizio, faremo una riunione e renderò edotti tutti gli organizzatori. Ognuno si deve prendere le sue responsabilità. La nostra raccomandazione è che siano senza pubblico e contingentando le presenze a un massimo di 15-20 persone per pignarul. Non vorrei che ci fosse una fuga in avanti. Tutti devono sapere che se vogliamo mantenere viva una tradizione che dura da 94 anni a Tarcento, poi bisogna farsi carico della responsabilità conseguente, con il massimo rispetto delle norme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA