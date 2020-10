EVENTI COLLATERALI

UDINE Dopo l'esibizione della Fanfara della Julia, prevista per lunedì a Udine e sospesa dall'Ufficio Affari Generali del Comando Forze Operative Nord di Padova, un altro evento collaterale all'arrivo del 103. Giro d'Italia in Friuli è saltato. È stata infatti annullata l'attesa festa che stasera - (ore 19) nella sala Ricreativa di Adegliacco - voleva celebrare tre campioni friulani dello sport come Chiara Cainero (tiro a volo), Franco Bertoli (volley) e Alessandro Orlando (calcio): trio originario fra Cavalicco e Adegliacco. La pandemia di Covid-19 sconsiglia di riunire troppe persone in un locale chiuso. Da qui la decisione degli organizzatori del locale Gruppo Ana e del circolo culturale Cavalicco Duemila che si avvalevano del patrocinio del Comune di Tavagnacco.

Il Visionario celebrerà l'epica e l'etica del ciclismo ricordando un campione delle due ruote esattamente alla vigilia della tappa Udine-San Daniele, alle 20.30 con una serata-evento alla casa del cinema di via Asquini con la proiezione di Gambe La strada è di tutti, il documentario dedicato alla memoria di Michele Scarponi e prodotto dalla Fondazione a lui intitolata. Saranno ospiti Marco Scarponi, fratello di Michele, oggi impegnato in progetti di sensibilizzazione, e Matteo Dondè, urbanista ed esperto di mobilità ciclistica. La serata sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online su https://bit.ly/Gambe_Prenotazione. Il tragico incidente che ha portato via Michele, tre anni fa, e Gambe offrono spunti di riflessione sulla mobilità sostenibile e la sicurezza stradale mettendo al centro la persona, l'utente fragile, il disabile, i bambini, i pedoni e i ciclisti. I protagonisti sono i familiari delle vittime della violenza stradale, i ciclismi (da quello sportivo, amatoriale o professionista, a chi usa la bici per andare scuola, fare spesa o semplicemente viaggiare), i giornalisti che hanno il compito di comunicare con tatto e correttezza le tragiche notizie di incidenti stradali e di narrare la memoria, la polizia stradale e la politica. Gambe apre la riflessione su un sistema di mobilità differente, orientato alla sostenibilità ambientale e in particolare centrato sul concetto che la strada è di tutti, a partire dai più deboli.

La serata-evento è una proposta che porta la firma del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Arpa FVG, realizzata in collaborazione con la mediateca Mario Quargnolo di Udine.

