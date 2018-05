Evasione milionaria, 300 lavoratori irregolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDALIGNANO Evasione fiscale milionaria a Lignano Sabbiadoro dove i militari della Guardia di finanza di Udine hanno scoperto infatti trecento lavoratori «irregolari». Nel mirino delle Fiamme Gialle friulane è finita una impresa che fornisce servizi di pulizie in numerose strutture ricettive turistiche non solo di Lignano ma anche di altre aree della Penisola. Ed è in particolare sulla gestione del personale dipendente che ha preso avvio e si è incentrata l'indagine fiscale. La documentazione acquisita nell'ambito delle operazioni...