Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUBANO - È evaso dai domiciliari per andare al bar. Non ha rispettato le restrizioni a cui è sottoposto dovendo scontare i domiciliari in un'abitazione di Rubano, e così per l'uomo è scattato l'arresto da parte dei carabinieri che l'hanno colto in flagranza. Invece di essere a casa, come prevedono le condizioni della sua detenzione, Ernesto Khail, 61 anni, era andato al bar in centro a Rubano. È qui che i carabinieri di Sarmeola l'hanno...