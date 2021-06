Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAUDINE «Nessuna liberalizzazione dell'omicidio certamente, ma regole precise nel rispetto della vita, comprensiva della sua fase finale, e della dignità della persona». È con questa idea che ieri a Udine si è tenuta la presentazione dell'apertura della campagna di raccolta firme per il referendum per l'eutanasia legale. In termini tecnici il referendum chiesto è parzialmente abrogativo dell'articolo 579 del Codice penale ed è...