Europei Under 21 in sordina, un esordio tra luci e ombre

IL GRANDE EVENTOUDINE Abbastanza soddisfatti gli albergatori, decisamente meno i commercianti. Gli Europei Under 21 sono iniziati anche a Udine, ma la città sembra poco coinvolta e il grande afflusso turistico, per ora, non si vede.«Da quello che ho sentito dai nostri associati commenta il presidente di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan -, non c'è stata molta partecipazione in centro e per adesso non c'è stato un grosso movimento. È vero anche che si è giocata solo la prima partita: francamente, mi aspettavo qualcosina in più. Credo...