Euro&Promos punta a fatturato di 200 milioni

IMPRESE

UDINE Euro&Promos ha attività che spaziano dalle pulizie industriali alla gestione dei magazzini e le manutenzioni impiantistiche, con una crescita costante di fatturato e l'obiettivo di portarlo a 200 milioni di euro nell'arco di tre anni. Euro&Promos annuncia il proprio piano triennale e punta in alto. Nata come cooperativa, ora è una società per azioni che ha da poco investito un milione di euro per riorganizzare tecnologicamente i flussi di lavoro. Quartier generale a Udine e più di 6000 lavoratori operanti in tutto il territorio, oggi tra i primi player in Italia nel settore multiservizi, ma si prevede un'ulteriore espansione, tanto appunto da avere l'obiettivo dei 200 milioni, mentre si è chiuso il 2019 con un fatturato di oltre 140 milioni di euro, grazie anche a oltre 30 milioni di nuove aggiudicazioni in gare pubbliche e contratti con aziende. Il fatturato cresce, ma cresce anche la marginalità, con un Ebitda atteso per il 2019 a doppia cifra, cosa che consente investimenti continui in settori affini ed in linea con quanto viene richiesto dal mercato. «Il nostro punto di forza è capire i trend di mercato, riuscendo ad anticiparli e a proporre i servizi adeguati che richiedono i nostri clienti e che offrono le nostre società: pulizia civile, industriale e sanitaria, logistica di magazzino, manutenzioni industriali, lavanderia industriale, oltre a gestione integrata di strutture residenziali, servizi socio-sanitari e riabilitativi, attività di animazione, per arrivare poi alle gestioni in ambito culturale e office management. La nostra specifica abilità è la capacità di utilizzare le tecnologie per efficientare i costi», spiega l'amministratore delegato Alberto Tavano Colussi. «Con dei sistemi di controllo e di supervisione su cui saranno indirizzati nuovi investimenti ci sarà la possibilità di ottimizzare ulteriormente la nostra attività, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza».

Confermato il rating di legalità massimo, le tre stellette, conferito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'impegno dell'azienda verso il proprio personale. E se crescerà il fatturato, aumenteranno anche i posti di lavoro. «Euro&Promos negli anni ha migliorato continuamente i progetti a favore dei suoi dipendenti precisa l'amministratore delegato - con la consapevolezza che un ambiente di lavoro adeguato e che dia le giuste gratificazioni sia fondamentale per arrivare agli obiettivi che ci si è prefissati».

