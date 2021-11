Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGITAZIONEATTIMIS È stata pressoché totale, tra i dipendenti della Dynamic Technologies di Attimis, l'adesione allo sciopero proclamato per ieri da Fim-Fiom-Uilm territoriali e dalle Rsu dopo i 50-60 esuberi annunciati dall'azienda. Pochissimi gli ingressi in fabbrica nei turni delle 6 e delle 14, e un'altissima adesione è prevista anche per i lavoratori del turno di notte, che inizia alle 22. A comunicarlo Sandra Fabro, della Fiom-Cgil...