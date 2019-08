Estate di crisi, ma si tiene. Trischitta ancora senza accordo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CRISI APERTEPORDENONE Estate difficile per i casi di fallimenti e chiusure che si sono aperti sul territorio. Ma, stando ai dati più recenti, il sistema industriale locale sta tenendo e mostra performance positive sia nella metalmeccanica che nel legno-arredo. Ieri sera, intanto, si è chiusa positivamente l'operazione di contratto d'affitto d'azienda con l'impegno ad acquisire entro tre anni della Calcorpress di Roveredo: la newco, costituita al 50% dalla Metal di Fiume Veneto, ha sottoscritto davanti al notaio l'accordo per prendere in...