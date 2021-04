Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPERE PUBBLICHEUDINE In partenza un nuovo piano di manutenzioni sulle strade. Il Comune ha investito 260mila euro per la sistemazione di oltre una trentina di vie: interventi di media entità, suddivisi in tre lotti che sono in corso di affidamento e saranno effettuati durante l'estate. Un primo appalto, che prevede il rifacimento completo del manto con fresatura e asfaltatura, coinvolgerà i tratti più critici di via Luino, a Godia lungo la...