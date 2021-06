Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INFORTUNIOTRASAGHIS Ustionato al volto a seguito dell'esplosione dei vapori generati da un liquido infiammabile. Infortunio sul lavoro nella mattinata di ieri, in un'azienda di Trasaghis, la Colombino&Polano, che progetta e produce imballaggi. L'allarme è scattato attorno alle ore 9 in un'area esterna dello stabilimento, situato in via delle Roste Nuove, nella zona industriale della località della pedemontana, dove vengono depositati vari...