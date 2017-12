Escursionisti soccorsi sul monte Zoncolan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOFORNI AVOLTRI Anche in periodo festivo gli angeli della montagna non si fermano. Nuovo intervento del Cnsas friulano ieri pomeriggio in montagna, per soccorrere delle persone in difficoltà.ùQuesta volta, il Soccorso alpino di Forni Avoltri si è mobilitato intorno alle 16 per aiutare due escursionisti in difficoltà poco sotto il Monte Zoncolan.A quanto si è potuto apprendere, un friulano, E.P. le sue iniziali, del 1982, e una donna triestina, C.T., del 1973, stavano ridiscendendo verso Ravascletto con le ciaspole quando si sono...