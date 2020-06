MANIAGO

Il circolo Legambiente Fabiano Grizzo di Pordenone organizza un'escursione nei magredi all'interno del Poligono militare del Dandolo. Si potrà verificare il ripristino di circa 100 ettari, realizzato grazie al Progetto Life Magredi Grasslands, in compagnia di Stefano Fabian, referente del Servizio paesaggistico e biodiversità della Regione Fvg. Sarà anche l'occasione per celebrare la candidatura dei Magredi a finalisti del 2020 European Natura 2000 Award e per tornare a esplorare il territorio insieme, in sicurezza, e per partecipare alla cena in programma al termine della passeggiata. L'appuntamento è per il 27 giugno, alle 17, a Dandolo di Maniago, al bar trattoria Da Buia, in via Vivarina 34. È obbligatoria la tessera di Legambiente (quota base 20 euro), che dev'essere sottoscritta almeno 24 ore prima dell'escursione, affinché la copertura assicurativa sia valida. Non verranno fatte tessere il giorno stesso. È possibile tesserarsi online al seguente link, cliccando la voce Iscriviti online: https://www.legambientefvg.it/circoli/pordenone. Per iscriversi all'escursione bisogna compilare, in ogni sua parte, un modulo scaricabile online e inviarlo a pordenone@legambientefvg.it, specificando se si intende partecipare anche alla cena post escursione. La partecipazione è gratuita, ma a numero limitato. (F.M.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA