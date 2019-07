Era in malattia ma continuava a fare il tassista Denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAGGIROUDINE È accusato di aver lavorato regolarmente come tassista, anche se, formalmente, risultava in malattia. Per questo, un uomo è stato denunciato dai finanzieri della Compagnia di Monfalcone con l'accusa di truffa aggravata ai danni allo Stato. Dalle indagini è infatti emerso che il tassista, sebbene formalmente in stato di temporanea inabilità assoluta al lavoro per malattia, continuava a svolgere regolarmente l'attività professionale, percependo indebitamente ai danni dell'Inail, un'indennità quantificata in 5.600...