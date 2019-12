Episodi di aggressione e intimidazione Finché il capo decide di denunciare

LE DENUNCE

PORDENONE Una escalation di tensioni e lotta per equilibri di potere interni sfociati in tre denunce per minacce e aggressioni presentate dall'imam Mohamed Abdelgawad Hosny Awadalla ai Carabinieri di Pordenone. L'esito è stata la lettera inviata allo stesso imam Hosny con la sospensione dall'incarico a cui il direttivo (all'interno del quale ci sono contestazioni) è intenzionato a far seguire anche il licenziamento poiché l'imam è stato assunto dalla comunità.

Il livello di tensioni è salito al punto che Mohamed Hosny - dal 2017 guida la comunità islamica - ha deciso di non tacere più le minacce subite e di denunciarle. Le ultime in ordine di tempo, stando a quanto racconta, risalgono alla sera di Natale. Hosny stava rientrando a casa verso le 20. Un uomo lo avrebbe avvicinato intimandogli di posare il cellulare altrimenti glielo avrebbe spaccato sulla testa. Lo avrebbe poi minacciato di ledere alla vita non solo sua ma anche della famiglia. Poi le intimidazioni avrebbero riguardato anche l'incontro fatto con il vescovo, stando a quanto Hosny ha denunciato ai carabinieri. E questo sarebbe solo l'ultimo episodio, avvenuto nel medesimo giorno in cui l'imam (il mattino) aveva depositato una prima denuncia. In questo caso per segnalare di aver subito delle aggressioni fisiche e lesioni nei giorni precedenti, il 19 dicembre al termine della preghiera. Aggressioni che avrebbero un significato intimidatorio: quello di spingere Hosny ad andarsene. Alle minacce si aggiungerebbero le intimidazioni diplomatiche: vattene da Pordenone e avrai una buona uscita e l'aiuto per ottenere l'assegno di disoccupazione. La prima volta, stando a quanto afferma Hosny, sarebbe accaduto il 14 dicembre in moschea, la seconda il 24 dicembre, ovvero il giorno prima della minaccia ben più pesante rivolta contro Hosny. Questa volta l'imam racconta di essere stato invitato a bere un caffè in un bar in viale Grigoletti da due persone che gli avrebbero suggerito di andarsene pacificamente dalla città a fronte di alcuni benefici economici. L'ipotesi di Hosny è di non essere più gradito a una parte del direttivo che governa l'associazione: avrebbe dato troppi fastidi, avrebbe reso manifesti e dunque rotto alcuni equilibri di potere. I forti attriti arrivati ora al culmine erano iniziati mesi prima: la prima denuncia risale all'agosto del 2019 per aggressioni ricevute a luglio durante la preghiera dalla stessa persona che lo ha poi minacciato anche il 19 dicembre al Centro, quando ai danni dell'imam sarebbe volato anche un pugno. Due anni fa era stato proprio il direttivo ad affidargli l' incarico. Ora l'attuale direttivo avrebbe motivato la decisione di sospenderlo, decisione comunicata con lettera datata il 23 dicembre. In questi mesi l'imam ha consolidato anche i rapporti con la comunità cattolica: dopo la prima visita lo scorso maggio da parte del vescovo Pellegrini al centro islamico, il 10 dicembre Hosny ha fatto visita al vescovo nella parrocchia di Santi Ilario e Taziano.

