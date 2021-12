EVENTI

UDINE Aquileia, alla fine, ha deciso di rinunciare alla tradizionale Cabossa, il falò dell'Epifania. Troppo complicato garantire tutte le precauzioni rese necessarie dall'attuale situazione pandemica. Così, seppur a malincuore, l'amministrazione ha deciso di cancellare l'evento e sta ragionando sull'ipotesi di darne un assaggio virtuale ma di notevole effetto scenico, con la proiezione del fuoco rituale sul campanile.

AQUILEIA

«Abbiamo fatto un incontro a livello locale - spiega il sindaco Emanuele Zorino - e dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di non fare niente, neanche in forma statica. A differenza di Tarcento, dove il Pignarul si fa in un luogo isolato che può essere facilmente controllato, l'area dove facciamo noi di solito la Cabossa è vicino al Foro: un luogo che ci impedisce di prendere le precauzioni richieste dal momento. Questo sarebbe stato il trentesimo anno». Ma il primo cittadino aquileiese non si arrende: «Siccome da due anni facciamo la proiezione sul campanile delle immagini dei mosaici della Basilica, stiamo ragionando sulla possibilità di proiettare quest'anno le immagini della Cabossa, con le riprese degli scorsi anni. Ci stiamo lavorando. Sarebbe un modo per riprendere la tradizione in modo innovativo a livello simbolico». A Tarcento, invece, il sindaco Mauro Steccati con la sua amministrazione punta a realizzare comunque, seppur senza pubblico, il Pignarûl Grant di Coia, da cui molti friulani attendono le previsioni sulla nuova annata. «Abbiamo proposto al Prefetto questa soluzione del Pignarul senza pubblico, come nel 2020. Abbiamo già fatto un incontro con i Pignarulârs. Attorno al falò ci sarebbero solo gli addetti ai lavori, la Polizia locale e il servizio antincendio, oltre agli organi di stampa».

VERTICE

L'ultima parola, però, spetta al vertice che il Prefetto Massimo Marchesiello ha già fissato per domani pomeriggio, in videoconferenza con i primi cittadini interessati. Per Tarcento «tutto si ridimensionerà alla presenza degli operatori, degli organizzatori e degli addetti del settore e la chiudiamo lì. Assisteranno al falò solo gli organizzatori, la sicurezza e i media, con le riprese in streaming. Così saremo tutti più tranquilli, senza incorrere in polemiche e situazioni per l'ordine pubblico che vorremmo scongiurare». Per quanto riguarda le cerimonie religiose, «a Cividale la messa dello Spadone e a Gemona il Tallero si faranno, ma senza corteo - ricorda il Prefetto -. A Tarvisio anche l'evento sul Lussari si è ridimensionato solo agli sciatori che scenderanno con le fiaccole. Questa è la linea».

GEMONA

Anche il sindaco Roberto Revelant, come i colleghi, a Gemona ha dovuto rinunciare a cortei e animazioni. «Da indicazioni ricevute, sono stati cancellati cortei ed eventi di piazza». Salvo il Tallero, nel periodo natalizio inizierà anche una mostra itinerante dedicata a Dante «che proseguirà per tutto l'inverno».

