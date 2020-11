LA RAPINA

UDINE Un'anziana rapinata nel pomeriggio di giovedì a Udine. L'episodio è accaduto dopo le ore 18.00, in via Latisana. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia, tre uomini sono entrati nel suo appartamento, l'hanno fatta sedere su una sedia e le hanno intimato di consegnare gioielli e denaro. Mentre uno dei tre rapinatori la teneva seduta, gli altri due hanno rovistato nelle varie stanze e sono riusciti a trovare i gioielli di famiglia, che la pensionata custodiva in una stanza. I malviventi si sono dati poi alla fuga. A trovare la donna, in preda al panico ma fortunatamente senza aver riportato conseguenze fisiche, sono stati il figlio e la compagna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che stanno indagando per identificare i rapinatori. Furto invece in un'abitazione di Talmassons, sempre giovedì pomeriggio. I malviventi si sono introdotti nella casa approfittando dell'assenza dei proprietari. Sono riusciti a rubare orologi preziosi per un valore di 13.000 euro. Al rientro, la brutta sorpresa da parte del proprietario che ha denunciato il furto ai Carabinieri di Latisana.

NUOVI RINTRACCI

Dopo l'ondata di giovedì notte con oltre 150 richiedenti asilo, anche ieri sono proseguiti i rintracci di migranti in Friuli. Attorno all'una e mezza della notte, i Carabinieri di Tarvisio hanno rintracciato, in via Roma, nel capoluogo della Val Canale, due stranieri di origine afghana, senza documenti e irregolari. Dopo l'identificazione, appurato trattarsi di maggiorenni, sono stati accompagnati nell'ex Caserma Cavarzerani a Udine, dove osserveranno il periodo di quarantena. Altri cittadini stranieri, originari del Bangladesh, sono stati segnalati sempre nella notte tra Majano e Colloredo di Monte Albano, accompagnati pure loro alla Cavarzerani. Continua anche il contrasto ai passeur e proprio ieri si è chiusa un'articolata indagine in collaborazione tra Polizia italiana e slovena, che ha portato alla denuncia penale di 12 persone, di cui 7 sono in stato di fermo. Sono stati accertati 26 episodi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in occasione dei quali sono stati trasportati 108 immigrati tramite Turchia, Grecia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia fino alla Slovenia e da qui agli altri paesi dell'Unione Europea; in molti casi l'Italia è stato il paese di destinazione finale. Sono stati documentati otto episodi in occasione dei quali sono stati intercettati dalla Polizia di Frontiera oltre 31 immigrati nelle zone boschive tra Trieste e Gorizia tra giugno e ottobre scorsi. In uno di questi eventi è stato anche tratto in arresto, a Gorizia, un cittadino afgano, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA