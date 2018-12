Entra in Comune armato di accetta e sfascia i mobili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAOS IN MUNICIPIOPRECENICCO Scene da film nella mattinata di ieri all'interno della sede municipale di Precenicco. Un uomo del posto ha fatto irruzione negli uffici del Comune armato di accetta e, senza alcun motivo apparente, ha cominciato a sfasciare arredi, mobilio e suppellettili vari, provocando un fuggi fuggi generale di tutti coloro che si trovavano nella sede municipale. L'uomo, probabilmente in stato confusionale, urlava a squarciagola frasi sconnesse, prive di alcun senso, creando non poco scompiglio tra gli impiegati e alcuni...