ENTI LOCALIUDINE Bene la legge annunciata dall'assessore Roberti per i segretari comunali (ora sono meno di un terzo rispetto al necessario). Ma i revisori dei conti sollecitano un passo in più «Il Pnrr però insegna che le risorse finanziarie, in questo momento molto ingenti, non bastano senza il numero adeguato di risorse umane preparate e competenti».I revisori dei conti plaudono all'annuncio fatto dall'assessore regionale Pierpaolo...