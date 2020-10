Un'attività di famiglia dai tempi in cui, a gestire il locale, era la madre. Da ieri la storica osteria Al Grappolo d'oro, tra via Savorgnana e via Stringher, cambia gestione. A salutare gli avventori che l'hanno conosciuto in decenni di lavoro dietro al bancone, sempre gentile, discreto e mai inopportuno con i clienti, è Ennio Re, che ha seguito assieme alla moglie Mirella l'attività dopo il ritiro della madre, che aveva preso in gestione l'osteria nel 1965. Un locale storico con circa due secoli di vita, prima come locanda All'Aquila Imperiale e poi Al Portogruaro. Sguardo vivace, con il sorriso nascosto dai folti baffi, Ennio aveva deciso di ritirarsi da qualche tempo perché stanco della vita dell'oste e ha ceduto l'attività a Roberto Del Negro, già gestore del RetroGusto, in via Valvason. Peccato, per Ennio Re, non potersi dedicare all'altra sua passione, coltivata negli anni parallelamente agli impegni in osterie: per quindici anni arbitro nelle categorie dilettanti, ha ricoperto incarichi dirigenziali anche nell'Associazione italiana arbitri e ha animato anche il club di tifosi dell'Udinese Orgoglio friulano-Renato Guatto. Il calcio, però, di questi tempi non consente di assistere alle partite come meriterebbe il club bianconero.

