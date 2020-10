AMBIENTE

UDINE Il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto e superato di ben 7 punti la percentuale di consumo di energia da fonte rinnovabile che aveva previsto per il 2020: a fonte di una previsione di consumi da fonti green del 12,7%, in regione si è arrivati al 19,5 per cento. Lo rileva una elaborazione Openpolis su fonte Gse, con dati aggiornati ai primi giorni di agosto.

VERDE

Se il livello raggiunto, rispetto alle previsioni, è confortante, complessivamente il Friuli Venezia Giulia si pone a metà della classifica delle regioni verdi, capitanata dalla Valle d'Aosta, territorio in cui l'83% dell'energia impiega arriva da fonte rinnovabile. Al secondo posto c'è la provincia di Bolzano (63%) e al terzo gradino la Basilicata con il 47,8 per cento. Non hanno ancora raggiunto gli obiettivi che si erano posti il Lazio e la Liguria, il primo con poco più dell'8% di energia green consumata e la seconda con il 7,8% anziché il 14 per cento. Complessivamente, comunque, «l'Italia è a buon punto nell'utilizzo di energia rinnovabile», sintetizza il Rapporto di Openpolis. Il percorso per arrivare a questo stato è cominciato diversi anni fa. Risale, infatti, al 2009 la direttiva europea 2009/28/Ce, secondo la quale entro il 2020 il 20% del consumo energetico dell'Ue doveva provenire da fonti rinnovabili. Per l'Italia, una legge del 2011 aveva fissato l'obiettivo del 17 per cento. Nel 2018 una nuova direttiva europea ha stabilito un obiettivo più alto da raggiungere entro il 2030, cioè il 32% di energia rinnovabile. Un target che in Italia è del 30% come stabilito dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, pubblicato a gennaio 2020.

IL RAPPORTO

La centralità delle energie rinnovabili nella tutela dell'ambiente è ribadita anche nel Green deal europeo, il patto presentato dalla commissione a dicembre dell'anno scorso. In particolare, il documento sottolinea la necessità di favorire una crescita economica dissociata dall'utilizzo di risorse. Per quanto riguarda l'Italia, negli ultimi dieci anni si è assistito a un'accelerazione nella produzione e utilizzo di energia verde, tanto che l'obiettivo del 17% è stato raggiunto, come media, nel 2014. In ogni caso, sottolinea il Rapporto di Openpolis, «bisogna continuare a migliorare. Se, infatti, dal 2008 al 2017 la quota di energia pulita è cresciuta quasi ogni anno, il 2018 ha segnato un calo rispetto all'anno precedente».

I NUMERI

L'elaborazione di Openpolis di dati Istat e Gse relatvi al 2018 e riguardanti la produzione netta di energia elettrica da tutti gli impianti fotovoltaici di privati ed enti pubblici ubicati sul territori comunali, indicano che in quell'anno a Trieste sono stati prodotti 15 milioni di KWh, a Udine poco più di 13 milioni, a Pordenone 12 milioni e a Gorizia 7 milioni.

A.L.

