UDINE Numeri di carte di identità inventati e cellulari di fantasia per sancire il passaggio da una società friulana ad una compagine spagnola, all'insaputa del cliente. E così, da un giorno all'altro, una quindicina di cittadini della provincia di Udine si sono trovati con un nuovo gestore di luce e gas senza aver firmato alcun contratto. Il caso è finito sotto la lente di Federconsumatori, come spiegano la presidente del sodalizio udinese Erica Cuccu e Letizia D'Aronco, che si occupa dello sportello energia, che stanno seguendo le pratiche della zona di Udine. «Quasi tutte le forniture sono state attivate dal 1. luglio e i contratti sono stati conclusi con fittizie vendite telefoniche o conferma web tramite link», aggiungono.

Come chiarisce D'Aronco, «i cittadini di cui ci stiamo occupando erano utenti di una società friulana o per il gas o per la luce. Improvvisamente, hanno cominciato a ricevere delle welcome letter in cui venivano avvisati che dal 1. luglio sarebbero passati ad un'azienda spagnola. Peccato che loro non avessero fatto alcun tipo di nuovo contratto. Di fatto sono stati scippati alla società friulana. Così si sono rivolti a noi di Federconsumatori. Abbiamo fatto la richiesta della documentazione contrattuale. Nei contratti non richiesti si trovano numero di carte d'identità, recapiti telefonici e indirizzi email totalmente di fantasia, pertanto i consumatori hanno provveduto anche a sporgere denuncia querela. In provincia di Udine stiamo seguendo circa una quindicina di casi, ma anche nel Pordenonese ne hanno avuti altri». Se la parte che potrebbe avere un rilievo di tipo penale, come spiega D'Aronco, sta procedendo in parallelo, Federconsumatori invece si sta occupando della partita amministrativa pura, per ottenere che gli utenti non debbano pagare le fatture «per il periodo in cui sono stati con un'azienda non richiesta» e per fare in modo che i cittadini possano ritornare sotto la competenza della società di luce e gas originaria. Allo stato, sono in corso diverse procedure di conciliazione per ottenere l'azzeramento delle fatture di questi tre mesi e il rientro con il gestore precedente.

L'idea non farà piacere a molti, ma, come è emerso da questi episodi, in sostanza, con le firme digitali e i contratti fatti in modo virtuale, oggi al furbetto della situazione «basta avere nome e cognome dell'utente e i codici che identificano le forniture, Pdr (punto di riconsegna ndr) per il gas e Pod (Point of delivery, punto di prelievo ndr) per la luce. Con questi elementi in mano, sono riusciti a fare il passaggio, utilizzando numeri di telefono, numeri di carte di identità e indirizzi e-mail tutti di fantasia. Con i nuovi contratti web purtroppo è più facile». Come spiega Federconsumatori, infatti tutti i clienti, provenienti da un'azienda friulana, sono stati trasferiti a una società spagnola a loro totale insaputa e ne sono venuti a conoscenza o grazie alla welcome letter che avvisa dell'attivazione con la nuova società di vendita delle utenze power e gas o, soprattutto nell'ultimo periodo, direttamente con il recapito a casa delle fatture del nuovo venditore.

