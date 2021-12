LUCE GRATIS

UDINE Cessione gratuita di energia elettrica ai Comuni montani e alle Comunità di montagna da parte dei grandi concessionari di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico: è quanto stabilisce la Regione Fvg con una delibera approvata su proposta dell'assessore all'Ambiente e all'Energia Fabio Scoccimarro.

LE REGOLE

La decisione si richiama a una previsione della legge regionale 21 dell'anno scorso. Ora la Regione declina regole e destinatari fin nel dettaglio. Ebbene i concessionari sono tenuti a cedere a titolo gratuito 220 chilowattora per ciascun chilowatt di potenza nominale media definita con la concessione. Tale cessione avviene mediante la monetizzazione integrale dell'energia elettrica in questione. Il valore viene calcolato mediante una serie di criteri tecnici di aspra narrazione mediatica. In ogni caso il controvalore dell'energia gratuita va considerato per ciascun anno solare. Da parte sua la Regione deve provvedere, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la corresponsione dei soldi da parte dei concessionari, a girare le risorse ai Comuni montani e alle Comunità di montagna in base anche qui a precisi criteri: l'80% dei soldi deve andare ai Comuni i cui territori siano interessati dalle derivazioni idriche per scopi idroelettrici, mentre il restante 20% viene attribuito alla relativa Comunità di montagna.

I BENEFICIARI

Ma cosa occorre fare con tali fondi? Innanzitutto i soldi dovranno servire a migliorare, per qualità e quantità, i servizi pubblici come l'ambulatorio comunale, il municipio, le scuole, gli asili nido, le mense scolastiche, la biblioteca, la pubblica illuminazione, le sedi della Protezione civile comunale e delle associazioni, le case di riposo e le foresterie. Una parte dei soldi andrà anche ai cittadini in forma diretta: la Regione ascrive infatti fra i destinatari le persone fisiche residenti nei Comuni montani beneficiari delle risorse da energia idroelettrica ma limitatamente all'abitazione principale, come anche le famiglie con indicatore di reddito Isee non superiore a 10mila euro. Medesimo beneficio viene previsto anche per le famiglie con tre o più figli e un Isee non superiore a 20mila euro. Infine, una parte delle risorse così ricavate dai Comuni andranno alle piccole e medie imprese artigiane dei territori comunali interessati. Resta un punto fermo per non generare confusione: l'entità delle risorse assegnate è indipendente dal consumo elettrico del soggetto che le utilizza.

I CONTROLLI

Le somme eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite alla Regione, che le riprogrammerà per l'annata successiva. Fra le regole regionali, figura l'obbligo per le Amministrazioni locali beneficiarie di trasmettere alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione nella quale vanno indicati i servizi pubblici e le categorie di utenti finanziati, nonché la finalità e la descrizione dell'iniziativa finanziata, la somma relativa e quella che risulterà effettivamente spesa.

Maurizio Bait

