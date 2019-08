Enchanted Princess, la nave nobile che incanterà i mari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONEMONFALCONE Si chiama Enchanted Princess la nuova regina dei mari varata ieri nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Si tratta della quinta unità della classe Royal, costruita per la società armatrice Princess Cruises, brand del gruppo Carnival Corporation. Inizierà ora la fase degli allestimenti degli interni, che porterà alla consegna nel 2020. Alla cerimonia erano presenti per l'armatore Firouz Mal, director new build services di Princess Cruises, mentre per Fincantieri, fra gli altri, Roberto Olivari, direttore...