Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTETRIESTE Mancano i mezzi per far fronte a una grave emergenza ambientale nell'Alto Adriatico. Nella sintesi dei risultati dell'audit della Corte dei conti il presidente della Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari ed internazionali Coppola ha affermato che il sistema nazionale di risposta alle emergenze dovute all'inquinamento marino, grazie a una struttura organizzativa ben disegnata, ha dimostrato nel corso degli...