Emergenza personale al 112 la Regione assume interinali

IL CASOUDINE AAA infermieri cercasi. L'agenzia per il lavoro Gi Group Spa pubblica un annuncio per trovare urgentemente infermieri professionali a tempo pieno per mansioni di back office, tra cui lo smistamento ambulanze tramite centralino. Un contratto a tempo determinato della durata di un anno e fin qui nulla di strano, se non fosse che la sede di lavoro è la Sores.Un annuncio che ha già creato diversi mal di pancia; basta dare un occhiata al social per eccellenza, facebook, per capire lo stato d'animo che agita la categoria. Per favore...