Emergenza inquinamento in Laguna, caso chiuso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAUDINE È stata messa ieri la parola fine anche all'ultima tranche della lunga inchiesta sulla Laguna di Grado e Marano, cominciata a Udine e trasferita poi nella capitale per competenza. A scriverla è stata l'8^ sezione del Tribunale di Roma, con una sentenza pronunciata ancor prima dell'apertura del dibattimento, nel corso dell'udienza in cui si stavano discutendo gli atti preliminari.NON DOVERSI PROCEDEREIl Collegio, presieduto dal Giudice Paola Roja ha dichiarato il non doversi procedere per essere l'azione penale improcedibile...