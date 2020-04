IL PUNTO SANITARIO

UDINE Una buona notizia sul fronte della lotta al virus: all'ospedale di Udine, grazie al calo dei casi più gravi, ha chiuso uno dei due reparti di terapia intensiva destinati a reggere l'urto della pandemia da covid. In compenso, medici e infermieri friulani si preparano alla possibile seconda ondata. Se lo scenario più prossimo è legato alle tante incognite che circondano la riapertura delle attività (e molto dipenderà dal senso di responsabilità delle persone), non si esclude infatti con tutti i condizionali del caso - che in autunno, se non prima in caso di mancato di rispetto delle regole fissate a livello nazionale, anche in Friuli possa esserci un secondo round di questa lunga battaglia al virus.

TERAPIE INTENSIVE

Come spiega il dirigente medico Amato De Monte, «da tre giorni abbiamo chiuso la terapia intensiva che era stata allestita nelle sale operatorie di Neurochirurgia, che, però, potrebbe essere riaperta in tempo reale qualora dovesse esserci l'esigenza. È rimasto aperto solo un reparto, con un risparmio in termini di uomini e di mezzi di protezione».

Invece dei 21 letti richiesti nella prima fase dell'emergenza, fortunatamente, l'esigenza si è ridotta. «Abbiamo 12 posti attivi a Udine, con 8 pazienti ricoverati. A Palmanova, su sette posti, ci sono 4 malati». Nei reparti di intensiva, quindi, in totale ci sono 12 pazienti. In tutta la regione, secondo i dati forniti ieri dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, i pazienti in terapia intensiva sono scesi da 33 a 28. Ma il sistema, ormai rodato, resta all'erta.

PRONTI AL PEGGIO

«Siccome è una malattia che non conosciamo, dovremo stare attenti a cosa succederà dopo la riapertura spiega De Monte - se ci sarà un nuovo picco o no. Sicuramente, l'esame finale, per così dire, lo avremo in autunno, quando dovrebbe arrivare l'ondata di influenza normale. Ma dobbiamo essere pronti ad affrontare un possibile ritorno del coronavirus, che in autunno non può essere escluso. Una delle priorità dell'Azienda Friuli centrale e della Regione è di mantenere il sistema pronto a reagire in tempo reale. Se questa prima ondata è stata una sorpresa, ora siamo pronti a vedere quello che succede. Gli apparati messi in atto per affrontare questa epidemia vanno mantenuti in funzione. Mentre pensavamo di affrontare una maxi emergenza di tipo traumatico ci siamo trovati ad affrontare una maxi emergenza di tipo medico». In vista della Pasqua, comunque, i reparti dell'ospedale impegnati nella battaglia al Covid (ma anche altri, come la Pediatria), sono stati sommersi dai ringraziamenti e dalla solidarietà di tanti, dalle aziende ai privati. «Per Pasqua c'è stato un grande apprezzamento», dice De Monte.

IL QUADRO

Sei nuove vittime per la pandemia in Fvg, che portano il totale a 185. A Udine si contano ormai 52 morti (ma Trieste ne ha avuti 99). In provincia i casi positivi sono 865 (+20 rispetto al giorno prima), a breve distanza da Trieste (con 872): in regione i contagiati salgono a 2393 (+44), mentre i totalmente guariti sono 489 (+49) e i clinicamente guariti 337 (+5), e le persone in isolamento domiciliare 1182. Primi casi, uno e uno, di positività a Comeglians ed Enemonzo.

DETENUTI CONTAGIATI

Il Sappe, sindacato di polizia penitenziaria, ha denunciato che dopo il contagio del medico e di un poliziotto nel carcere di Udine, nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo sono stati trovati positivi al Covid-19 cinque detenuti, provenienti dal carcere di Bologna dove si trovava, prima di morire in ospedale, il primo detenuto deceduto in Italia per Coronavirus, Negativi all'arrivo a Tolmezzo i cinque sono stati ulteriormente isolati anche rispetto ad altri due detenuti, anche loro giunti da Bologna, con cui erano stati tenuti a parte rispetto agli altri ospiti della struttura carceraria. Il secondo test era stato effettuato al termine del periodo di quarantena e nessuno dei positivi presentava sintomi da contagio. La direzione ha informato personale e popolazione carceraria, per 70 agenti e operatori sanitari sono stati disposti i tamponi.

CHIARIMENTI SULlA APP

Degli asintomatici si interessa la consigliera regionale Chiara Da Giau (Pd), che ha presentato domande precise a Riccardi: «Ho chiesto se sia stato elaborato uno schema statistico per fare un'indagine rispetto a quanti sono asintomatici e a quanti sono stati contagiati senza saperlo». Da Giau inoltre, dopo l'annuncio del governatore Massimiliano Fedriga, si pone dei dubbi sul sistema di tracciamento (una app per cellulari) in uso a Singapore, che, a quanto ha detto Fedriga, è stato concesso a titolo gratuito da Accenture alla Regione, che lo sta sperimentando e che lo vorrebbe rendere disponibile ai cittadini, se i test avranno successo, per la seconda metà di aprile. «Il Pd sta valutando di chiedere ulteriori informazioni spiega per capire come questa iniziativa si collega con iniziative analoghe di altre regioni e con quella nazionale». Ferve il dibattito anche su Facebook, dove, in risposta a un post del vicesegretario regionale del Pd (nonché docente universitario di informatica e diritto) Paolo Coppola, in tanti si sono esercitati a dire la loro sulla app Trace Together usata a Singapore, che sarebbe stata messa a disposizione con codice open source, e sulle altre opzioni possibili (anche gratuite) sviluppate in tutto il mondo. «Da quello che posso capire scrive Coppola su Fb in Fvg hanno scelto una soluzione che potenzialmente mette a rischio la privacy. Come hanno fatto la selezione? Il codice sorgente è aperto o ci fidiamo della parola del fornitore? E quando fra un anno l'emergenza sarà finita (speriamo) e invece la app sarà ancora installata sui nostri cellulari?».

MASCHERINE

Intanto Riccardi ha annunciato ai sindaci degli ambiti dell'AsuFc che l'Arcs sta distribuendo, fra case di riposo, strutture per disabili, Caritas, Ambiti, «oltre 100mila mascherine» che garantiranno «il fabbisogno per un intero mese». «67.300 mascherine per le case di riposo, 23.420 per le strutture per disabili, 8.500 per gli ambiti e 6.500 alla Caritas. 1.700 mascherine sono state date all'ex Campp, 7.200 al Piccolo Cottolengo, 7.100 al Servizio disabilità dell'ex AsuiUd e 5.500 a quello dell'ex Aas 3». Riccardi ha quindi spiegato che in questa fase la situazione delle case di riposo va tenuta sotto controllo anche attraverso le Usca. Su 52 ospizi, in provincia, ha precisato, «sono stati rilevati 146 casi di covid in 5 strutture, con 35 decessi» di persone con età media di 84 anni. Gli altri fronti aperti sono quelli della tenuta della rete socio assistenziale per disabili e anziani e sui modelli per le imprese per la ripartenza. Il consigliere regionale Furio Honsell, invece, si preoccupa per la situazione del carcere di Udine.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA