LA RIPARTENZA

UDINE «La fase emergenziale è finita. Ora, dopo gli importanti finanziamenti immessi nel tessuto produttivo tra cui i contributi a fondo perduto, la disponibilità sui fondi di rotazione, gli incentivi per l'innovazione -, dobbiamo usare le risorse per nuove politiche economiche. Entro fine novembre arriverà in Aula il testo di legge al riguardo. Tra i punti qualificanti, l'incentivo alla digitalizzazione delle imprese». L'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, ha delineato così ieri le prossime mosse di politica economica e industriale della Regione, possibili grazie ai «segnali di ripresa, anche oltre le previsioni avanzate prima della crisi, che sta restituendo il territorio».

IL BILANCIO

Il punto sul presente e sul futuro dell'economia del Fvg lo ha fatto nella sede della Regione a Udine, durante il confronto con le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil. In ambito industriale «i numeri sono più positivi delle attese, seppure il fenomeno sia a macchia di leopardo, più legato ai settori produttivi che ai territori», specifica Bini; dal turismo «giungono informazioni di un forte recupero, tanto che il Fvg è tra le regioni con maggior ripresa in Italia, perché luogo sicuro e tranquillo per le vacanze. Certo, si chiuderà con il segno meno, non potrebbe essere altrimenti, ma i dati sono confortanti». Stessa aria sul versante dell'export, in epoca pre-crisi il motore di crescita più lanciato della regione. «Anche in questo caso precisa , a fine anno saremo ancora in terreno negativo, ma i segnali sono di forte vitalità». Quanto all'occupazione, «effettivamente in regione si registra un calo, come nel resto d'Italia e del mondo. Sono dati che teniamo monitorati, cercando di sviluppare le condizioni perché si crei lavoro». La ripartenza pone dunque il Fvg «tra le aree che hanno saputo meglio ripartire dal blocco» e dà un quadro nel quale «possono trovare spazio per un rilancio specialmente le piccole e medie imprese e l'indotto di quelle di maggiori dimensioni».

LE RIFORME

Quanto al supporto legislativo per il consolidamento della ripartenza, Bini intende tenere come struttura di partenza il testo di SviluppoImpresa la cui approvazione si arenò proprio sul Covid-19 all'inizio di marzo. «L'impianto è stato ampiamente condiviso, il testo ha elementi importanti motiva Bini -. Naturalmente sarà attualizzato e lo sprone alla trasformazione digitale delle imprese sarà fondamentale, poiché questa è la strada attraverso la quale possono crescere, restare competitive e creare occupazione». Obiettivi «condivisibili», ma «serviranno dotazioni finanziarie adeguate», commentano a fine incontro i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Fvg, Villiam Pezzetta, Alberto Monticco e Giacinto Menis. Il disegno di legge su cui sta lavorando Bini e la giunta «è condivisibile» perché punta «alla crescita e alla modernizzazione del nostro tessuto economico e imprenditoriale» ma, avvertono «andrà approfondito nelle misure specifiche. Inoltre, tra i suoi pilastri ci deve essere il confronto e la condivisione con le parti sociali». Per i sindacati ora occorre «guardare anche a obiettivi di medio e lungo periodo» e per questo Pezzetta, Monticco e Menis fanno l'elenco di ciò che il rinnovato SviluppoImpresa non potrà non avere al proprio interno. «Un indispensabile rafforzamento delle rete infrastrutturale, sia fisica che digitale sottolineano e interventi per la messi in sicurezza e valorizzazione del territorio». Riguardo poi agli incentivi per le imprese, questi «dovranno essere più selettivi rispetto al passato e premiare chi investe su innovazione, qualità del prodotto e dell'occupazione. Ogni intervento deve avere come obiettivo centrale l'occupazione».

Antonella Lanfrit

