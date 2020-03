EMERGENZA E SOLIDARIETÀ

PORDENONE Il pasticcere suona al mattino con un vassoio di paste, il pizzaiolo arriva verso sera con le pizze. C'è un unico indirizzo per le consegne: ospedale Santa Maria degli Angeli. La bestia nera del Codiv-19 si combatte anche con la solidarietà e il plotone di medici e infermieri che da tre settimane lottano per salvare vite nei reparti di Terapia intensiva e Medicina lo sanno molto bene. Perché quei doni inaspettati a cui si aggiungono gelati, caffè, tante altre piccole attenzioni e una raccolta di fondi che non conosce precedenti - sono un'iniezione di energia e speranza, la conferma che non sono stati abbandonati in prima linea.

TUTTI PRESENTI

L'emergenza ha rivoluzionato l'ospedale di Pordenone. E non soltanto per quel che concerne la riorganizzazione dei posti letto in Terapia intensiva, in semintensiva, Medicina o del pronto soccorso guidato da Laura De Santi. Al momento della chiamata, quando dal 7 marzo anche in provincia di Pordenone si è diffuso il contagio, nessuno si è tirato indietro. Staff medici e infermieristici hanno serrato i ranghi. Non c'è infermiere con un passato in Rianimazione che non sia tornato a far parte della squadra. Non c'è medico che non abbia dato la sua disponibilità a scendere in campo. Persino i pediatri garantiscono turni di 12 ore per supportare i colleghi. Per non dire dei servizi di laboratorio per i test e delle radiodiagnostiche. Dietro le quinte ci sono poi coloro che devono garantire che gli ingranaggi non si inceppino. Come gli ingegneri clinici o l'ufficio approvvigionamento che fa i salti mortali per recuperare camici, protezioni e altro materiale sanitario diventato introvabile. L'intero ospedale è stato rimodulato. E, ogni volta che la terapia intensiva del dottor Tommaso Pellis con i suoi 14 posti letto ha raggiunto il tutto esaurito, è stata trovata in tempo reale una soluzione con il coordinamento del direttore sanitario Michele Chittaro. Nei giorni scorsi è stata creata un'Unità operativa di terapia sub intensiva nel reparto di Pneumologia diretto da Umberto Zuccon che garantisce cure intensive e monitoraggi continui. Nel reparto di Medicina del dottor Maurizio Tonizzo ci sono altri 20 posti letto per i malati di Covid-19. I ritmi di lavoro sono estenuati, ma la concentrazione è altissima e il contatto con i virologi Massimo Crapis e Sergio Venturini, che indicano le terapie da somministrare, è garantito 24 ore su 24.

LE VIDEOCHIAMATE

L'ospedale è inaccessibile ai parenti dei malati di Covid-19. L'angoscia di chi resta a casa, ma le famiglie devono sapere che i loro cari non sono soli. Hanno accanto nuovi figli, fratelli, sorelle o madri: hanno soltanto altre voci e fisionomie. Non serve molto per immaginarli nelle loro divise da battaglia mentre si muovono tra i pazienti in sedazione profonda, malati a cui la polmonite interstiziale toglie il fiato e la paura di non tornare a casa spezza il cuore. Eppure tra tanta sofferenza ci sono momenti di gioia indescrivibili. Tre pazienti nei giorni scorsi sono stati stubati. Uno ha soltanto 45 anni, a casa ci sono moglie e bambine che per venti giorni hanno avuto come unico contatto la voce del medico che ogni sera chiamava per un aggiornamento sul quadro clinico e per dare speranza. Non hanno ancora potuto riabbracciarsi, ma grazie ai quattro tablet donati dai Lions Club di Porcia e di Sacile, è stato possibile metterli in contatto con una videochiamata. Grazie ai tablet, che l'Azienda sanitaria ha dotato di sim card, i pazienti che sono in grado di comunicare possono parlare con le famiglie. A volte basta un saluto o un bacio mandato con la mano per ritrovare un po' di forza.

LE DONAZIONI

Dal punto vi vista psicologico una spinta enorme è arrivata dalle donazioni. La lista dei ringraziamenti è lunghissima. C'è l'anonimo benefattore che ha telefonato in reporto senza qualificarsi: «Mi dia l'Iban, non voglio comparire». Due giorni dopo è arrivato un bonifico da 1 milione di euro. La Cimolai ha inviato le macchine per la coagulazione del sangue. La raccolta fondi organizzata dai fratelli pordenonesi Marco e Valentino Zuzzi ha sfondato il tetto dei 304mila euro. La somma inizialmente era destinata all'acquisto di un ventilatore polmonare ad alta complessiva (23mila euro), un ventilatore portatile (11mila), un ecografo carrellato con tre sonde ad alta fascia (18mila), un monitor da trasporto con EtCO2 (15mila), una pompa infusionale per farmaci (mille euro), un video laringoscopio (23mila), un letto per terapia intensiva (12.500), un sistema di monitoraggio emodinamico (35mila) e un apparecchio per alti flussi (3.500). I prezzi non contemplano l'Iva. La somma raccolta permetterà di acquistare ulteriori attrezzature: è stata infatti vincolata al reparto di Terapia intensiva e permetterà di affrontare le prossime settimane con maggior serenità. Altri 5.845 euro sono stati raccolti dal 25enne pordenonese Francesco Monisso, che si è posto di raggiungere il tetto dei 10mila euro, per cui la sottoscrizione continua anche nei prossimi giorni. Le donazioni sono destinate ai reparti di Pneumologia e Medicina Interna.

Cristina Antonutti

