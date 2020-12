IL CASO

UDINE Hanno risposto in tanti, ma ancora non bastano. Sono 3.840 (dato aggiornato al 29 dicembre) i professionisti della sanità che hanno presentato una manifestazione d'interesse all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs) per la formazione di elenchi di professionisti disponibili a prestare attività nelle Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

L'operazione è scattata lo scorso 13 marzo e c'è tempo fino a domani per presentare le domande.

LE ADESIONI

«Non c'è graduatoria spiega il direttore generale di Arcs, Giuseppe Tonutti -. Le disponibilità vengono girate alle aziende che, in base alle professionalità di cui hanno bisogno, chiamano le persone». Ad oggi hanno risposto alla chiamata 1.343 medici tra specialisti, non specialisti e specializzandi, 368 infermieri, 999 operatori sociosanitari e ancora 206 tecnici perfusionisti, ma anche farmacisti, dietisti, biologi e psicologi.

Sono tante le figure professionali che servono a portare avanti la macchina della sanità in piena pandemia. Lo scorso ottobre, rispetto a marzo, si sono aggiunte ulteriori categorie professionali, tra cui ostetriche, tecnici di radiologia e di laboratorio, tecnici della prevenzione e fisioterapisti.

NUMERI INSUFFICIENTI

Un esercito di quasi 4.000 camici bianchi, ma sono sufficienti?

«Le manifestazioni di interesse sono inferiori alle attese per alcune categorie di personale sostiene Tonutti -, in particolar modo medici di alcune specialità, infermieri e assistenti sanitarie».

AZIENDE DI DESTINAZIONE

All'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) ne sono destinati 1.063, di questi quasi 400 medici e quasi 300 operatori sociosanitari, 30 psicologi e 112 infermieri.

Oltre 700, invece, sono destinati all'AsFo di Pordenone, 237 medici, 171 Oss, 73 infermieri e 16 psicologi, oltre alle altre figure professionali.

L'Azienda triestina può contare su 916 professionisti, oltre ai 623 per il Burlo Garofolo.

Infine, 526 sono i camici bianchi di cui può avvalersi il Cro di Aviano.

IL TIPO D'IMPEGNO

La durata dell'incarico e l'impegno orario verranno concordate tra l'azienda e il professionista a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale che perdura ormai da mesi e non sembra arrestarsi.

Per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a medici specialisti e dirigenti sanitari spetterà un compenso di 60 euro all'ora, lordi e lo stesso compenso è previsto per i medici specialisti in quiescenza

A medici specializzandi o a medici laureati e abilitati privi di specializzazione spetteranno, invece, 40 euro lordi all'ora.

